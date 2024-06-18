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Лига Европы

Результаты жеребьёвки Лиги Европы

18 Июня 2024 • 17:11 Комментировать

Во вторник состоялась жеребьёвка первого квалификационного раунда Лиги Европы сезона 2024/2025. По итогам процедуры были сформированы такие шесть пар команд:

«Ботев» (Болгария) – «Марибор» (Словения);

«Эльфсборг» (Швеция) – «Пафос» (Кипр);

«Пакш» (Венгрия) – «Корвинул» (Румыния);

«Шериф» (Молдова) – «Зира» (Азербайджан);

«Лапи» (Косово) – «Висла» Краков (Польша);

«Ружомберок» (Словакия) – «Тобол» (Казахстан).

Первые матчи первого квалификационного раунда Лиги Европы пройдут 11 июля, а ответные – 18 июля.

Отметим, что действующим обладателем трофея Лиги Европы является «Аталанта».

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