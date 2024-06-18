Результаты жеребьёвки Лиги Европы

Во вторник состоялась жеребьёвка первого квалификационного раунда Лиги Европы сезона 2024/2025. По итогам процедуры были сформированы такие шесть пар команд:
«Ботев» (Болгария) – «Марибор» (Словения);
«Эльфсборг» (Швеция) – «Пафос» (Кипр);
«Пакш» (Венгрия) – «Корвинул» (Румыния);
«Шериф» (Молдова) – «Зира» (Азербайджан);
«Лапи» (Косово) – «Висла» Краков (Польша);
«Ружомберок» (Словакия) – «Тобол» (Казахстан).
Первые матчи первого квалификационного раунда Лиги Европы пройдут 11 июля, а ответные – 18 июля.
Отметим, что действующим обладателем трофея Лиги Европы является «Аталанта».
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