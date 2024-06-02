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УЕФА разрешит «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» играть с родственными клубами в еврокубках

02 Июня 2024 • 20:43 Комментировать

«Манчестер Сити» и «Жирона» пробились в Лигу чемпионов, имея общего владельца – City Football Group. Та же ситуация с «Манчестер Юнайтед» и «Ниццей» - у них, участников Лиги Европы, тоже есть пересечение по владельцам в лице компании INEOS.

Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на журналиста Мартина Зиглера, УЕФА разрешит двум клубам из Манчестера выступать в еврокубковом сезоне с родственными клубами. Очевидно, необходимые формальности были соблюдены.

Ранее сообщалось, то УЕФА допустит клубы в следующему евросезону, если они докажут факт отсутствия совместного управления.

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