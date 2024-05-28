«Манчестер Юнайтед» могут выгнать из Лиги Европы

«Манчестер Юнайтед» завоевал путёвку в Лигу Европы на следующий сезон за счёт победы в Кубке Англии. Но есть проблема – компания INEOS Джима Рэтклиффа владеет не только «красными дьяволами», но и «Ниццей». Французские «орлята» тоже пробились в Лигу Европы, финишировав в чемпионате пятыми.

Правила УЕФА ограничивают влияние одного владельца на несколько клубов, и теперь INEOS нужно найти решение. Если оно не будут найдено, то «Манчестер Юнайтед» отправится из Лиги Европы в Лигу конференций. «Ницца» в этом вопросе имеет преимущество, поскольку заняла более высокое место в своём чемпионате.

Впрочем, в INEOS настроены оптимистично. «Мы знаем позицию обоих клубов и ведём прямой диалог с УЕФА», - комментарий приводит BBC.

Отметим, что компания INEOS взяла на себе управление «Манчестер Юнайтед» зимой после выкупа 27,7% акций.