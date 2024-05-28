Кто из россиян выигрывал еврокубки в иностранном клубе: Миранчук в одном ряду с Аленичевым и Кержаковым

22 мая состоялся финал Лиги Европы, в котором «Аталанта» разгромила «Байер» со счётом 3:0. Для полузащитника Алексея Миранчука этот еврокубковый трофей стал первым в истории. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» вспоминает, кто ещё из россиян побеждал еврокубках, выступая за пределами родины.

Лига чемпионов

В современной истории нашей страны только четырём футболистам удавалось одержать победу в самом престижном европейском турнире на клубном уровне.

Первым таким игроком стал Игорь Добровольский, который выиграл Лигу чемпионов в сезоне-1992/93 в составе французского «Марселя», одолев в финальном матче «Милан».

Второй россиянин — Владимир Бут. В 1997 году атакующий полузащитник вместе с дортмундской «Боруссией» хлопнул в главном матче итальянский «Ювентус».

Дмитрий Аленичев — один из самых титулованных российских игроков в истории. Конечно, без победы в Лиге чемпионов тоже не обошлось. В сезоне-2003/04 Аленичев выиграл трофей вместе с «Порту», разгромив в финале «Монако». Стоит сказать, что Аленичев забил победный мяч своей команды.

Денис Черышев — последний победитель Лиги чемпионов среди россиян. В главном поединке сезона-2015/16 мадридский «Реал» оказался сильнее «Атлетико» Мадрид. Однако Черышев сыграл лишь в трёх матчах группового этапа, а вторую часть сезона провёл в «Валенсии» на правах аренды.

Лига Европы/Кубок УЕФА

Игорь Шалимов стал первым российским футболистом, которому удалось завоевать Кубок УЕФА. В финальном противостоянии «Интер» Шалимова в двух матчах с одинаковым счётом обыграл австрийский «Казино СВ».

В сезоне-1997/98 Дмитрий Харин выиграл Кубок обладателей кубков УЕФА в составе лондонского «Челси», одолев в главном поединке немецкий «Штутгарт».

Игорь Корнеев — ещё один россиянин, завоевавший трофей Кубка УЕФА. В 2002 году нидерландский «Фейеноорд» вместе с Корнеевым смог одолеть дортмундскую «Боруссию».

За год до триумфа в Лиге чемпионов Дмитрий Аленичев вместе с «Порту» выиграл Кубок УЕФА, став одним из немногих, кому удалось завоевать сразу два разных еврокубка.

Александр Кержаков — победитель Кубка УЕФА – 2006/07 вместе с «Севильей». В испанском финале севильцы оказались сильнее коллег из «Эспаньола».

Уникальное достижение есть у Дениса Черышева, который выиграл сразу два еврокубка за один футбольный сезон. Первую половину сезона-2015/16 он провёл в мадридском «Реале», который выиграл в тот год Лигу чемпионов, а вторую часть кампании на правах аренды отыграл за «Валенсию» и добыл трофей Лиги Европы.

«Аталанта» Миранчука лишила Италию шестой путёвки в Лигу чемпионов

Дмитрий Миляев