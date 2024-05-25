Гол Лукмана признан лучшим в Лиги Европы

Нигерийский футболист Адемола Лукман сделал хет-трик в финальном матче Лиги Европы, и один из его голов был признан лучшим за весь закончившийся розыгрыш турнира. Напомним, что «Аталанта», вдохновлённая блестящей игрой футболиста, выиграла у «Байера» со счётом 3:0 и взяла свой первый европейский турнир в истории клуба.

Второе место в классификации лучших голов в Лиге Европы занял акробатический удар Пьер-Эмерика Обамеянга в матче «Марселя» против амстердамского «Аякса».

Наконец, на третьем месте оказался игрок «Аякса», правда, бывший - Мохамед Кудус ныне выступает за английский «Вест Хэм» и забил один из мячей в игре против «Фрайбурга» (5:0).