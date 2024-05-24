Вирц – лучший молодой игрок прошедшего розыгрыша Лиги Европы

Флориан Вирц, молодой атакующий полузащитник леверкузенского «Байера» признан лучшим игроком минувшего розыгрыша в Лиге Европы, делится новостью интернет-портал УЕФА.

Напомним, что «Байер» Вирца дошёл до финала турнира, где не смог совладать с «Аталантой» из Бергамо. Немецкий клуб уступил всухую и разгромно – 0:3.

Сам Флориан в рамках турнира сыграл в 11 матчах, в них ему удалось забить четыре гола в ворота соперников, а также оформить своим партнёрам четыре голевых паса. Футболисту всего 21 год.

Всего в рамках сезона, если брать все турниры, у молодого немца 18 забитых голов и 20 голевых передач.