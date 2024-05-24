УЕФА назвал лучшего игрока сезона Лиги Европы – он не играл в финале

На официальном сайте УЕФА была размещена информация о том, какой футболист был признан лучшим в завершившемся сезоне Лиги Европы. Группа технических наблюдателей признала лучшим нападающего «Марселя» Пьера-Эмерика Обамеянга.

В розыгрыше Лиги Европы сезона 2023/2024 Обамеянг провёл 13 матчей, в которых забил 10 голов и отдал 3 голевых паса. «Марсель» дошёл до полуфинала турнира, где проиграл будущему победителю – итальянской «Аталанте».

Напомним, что в финале Лиги Европы «Аталанта» разгромила «Байер» со счётом 3:0. Автором хет-трика в решающей битве за трофей стал Адемола Лукман.