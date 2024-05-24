Булыкин заявил, что Миранчук получил трофей в Лиге Европы совершенно заслуженно

На неделе Алексей Миранчук, полузащитник «Аталанты» завоевал Кубок Лиги Европы УЕФА, но так и не сыграл в финале против «Байера». В матче бергамаски разгромили коллектив Хаби Алонсо – 3:0.

Дмитрий Булыкин, бывший российский форвард порассуждал о вкладе Алексея в общий успех «Аталанты».

«Он активно участвовал в триумфальном пути его клуба к титулу. У нас иногда получают медали и трофеи за три матча за сезон. Это заслуженный трофей для Миранчука», - говорит Булыкин для Vprognoze.ru.

Экс-футболист предположил, что победа в ЛЕ придаст Миранчуку силы для будущих свершений.

Отметим, что контракт Алексея с бергамасками действует до конца следующего сезона.

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