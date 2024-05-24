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Лига Европы

Кокорин одним словом отреагировал на победу Миранчука в Лиге Европы

24 Мая 2024 • 08:02 Комментировать

Форвард кипрского «Ариса» Александр Кокорин отреагировал на триумф «Аталанты» в финале Лиги Европы. Россиянин посредством социальных сетей поздравил соотечественника Алексея Миранчука, выступающего за итальянский коллектив.

«Поздравляю», - написал Александр в соцсетях.

Напомним, что финальный матч Лиги Европы состоялся в среду, 22 мая. В решающем поединке еврокубка «Аталанте» противостоял леверкузенский «Байер». Бергамаски отпраздновали уверенную победу со счетом 3:0. Хет-триком отметился Лукман. Миранчук весь матч провел на скамейке запасных.

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