Кокорин одним словом отреагировал на победу Миранчука в Лиге Европы

Форвард кипрского «Ариса» Александр Кокорин отреагировал на триумф «Аталанты» в финале Лиги Европы. Россиянин посредством социальных сетей поздравил соотечественника Алексея Миранчука, выступающего за итальянский коллектив.

«Поздравляю», - написал Александр в соцсетях.

Напомним, что финальный матч Лиги Европы состоялся в среду, 22 мая. В решающем поединке еврокубка «Аталанте» противостоял леверкузенский «Байер». Бергамаски отпраздновали уверенную победу со счетом 3:0. Хет-триком отметился Лукман. Миранчук весь матч провел на скамейке запасных.