Самедов: «Трофей Лиги Европы — большое достижение для Миранчука и российского футбола»

Экс-игрок сборной России Александр Самедов прокомментировал победу «Аталанты» в Лиге Европы. Напомним, за итальянский клуб выступает российский хавбек Алексей Миранчук.

«Трофей Лиги Европы — большое достижение как для Миранчука, так и для российского футбола. Поздравляю Лёшу, солидный трофей для его карьеры», — приводит слова Самедова Legalbet.

Напомним, 22 мая «Аталанта» разгромила «Байер» в финальном матче Лиги Европы со счетом 3:0. Миранчук провел всю игру на скамейке запасных.

В текущей кампании 28-летний полузащитник сыграл в 40 матчах, стал автором четырех забитых мячей и оформил 12 ассистов.