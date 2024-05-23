Хвича поздравил Миранчука с успехом в Лиге Европы

Вечером 22 мая «Аталанта» из Бергамо смогла стать победителем Лиги Европы УЕФА. Триумф бергамасков в игре с «Байером» обеспечил хет-трик Адемолы Лукмана. В составе «Аталанты», правда, только на скамейке запасных был российский полузащитник Алексей Миранчук.

Хвича Кварацхелия, ныне вингер «Наполи» отреагировал на пост Миранчука в соцсети о победе его клуба в турнире.

«Поздравляю, брат», - написал Хвича Алексею в комментариях.

Ранее Кварацхелия и Миранчук были частью одной команды – московского «Локомотива». Миранчук покинул клуб летом 2020 года, Хвича сделал это на год раньше – в 2019 году.