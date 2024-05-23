Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига Европы

Хвича поздравил Миранчука с успехом в Лиге Европы

23 Мая 2024 • 18:45 Комментировать

Вечером 22 мая «Аталанта» из Бергамо смогла стать победителем Лиги Европы УЕФА. Триумф бергамасков в игре с «Байером» обеспечил хет-трик Адемолы Лукмана. В составе «Аталанты», правда, только на скамейке запасных был российский полузащитник Алексей Миранчук.

Хвича Кварацхелия, ныне вингер «Наполи» отреагировал на пост Миранчука в соцсети о победе его клуба в турнире.

«Поздравляю, брат», - написал Хвича Алексею в комментариях.

Ранее Кварацхелия и Миранчук были частью одной команды – московского «Локомотива». Миранчук покинул клуб летом 2020 года, Хвича сделал это на год раньше – в 2019 году.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Алексей Миранчук Хвича Кварацхелия ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Назван лучший тренер сезона АПЛ – это не Гвардиола и даже не Артета Роналду отреагировал на решение Крооса завершить карьеру Нападающий «Ливерпуля» Салах намекнул, где будет играть в новом сезоне Модрич отреагировал на решение Крооса уйти из футбола Гюлер может уйти из «Реала» - назван возможный клуб игрока Пента-трик Месси и Роналду: кому легенды забивали по пять мячей за матч Хаби Алонсо – об уходе Крооса: «Правильное решение» «Реал» может продать звёздного нападающего в английский гранд Де Брёйне и Уокер приняли решения по будущему Хаби Алонсо прокомментировал поражение «Байера» в финале Лиги Европы
«Вильярреал» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:4 «Аталанта» - «Байер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0 «Ахмат» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5 Справились и без Миранчука: «Аталанта» нанесла «Байеру» первое поражение в сезоне и выиграла Лигу Европы! «Арсенал» в концовке вырвал победу у «Эвертона», но чемпионом не стал Холанн уже превзошёл Месси на пике карьеры: Сможет ли норвежец затмить аргентинца Чудо-гол Кудуса проблемой не стал: «Манчестер Сити» смял «Вест Хэм» и в 10-й раз стал чемпионом Англии Покер Сорлота не помог «Вильярреалу» одолеть мадридский «Реал» «Реал» не может объявить о переходе Мбаппе - названа причина «Челси» объявил об уходе Почеттино
Спортивные новости
Рыбин: Я бы давным-давно перешел на схему НХЛ и играл до конца мая Бывший главный тренер сборной России назвал финалистов чемпионата мира Бывший казахстанский хоккеист: После распада СССР с хоккеем стало совсем плохо Вице-президент КХЛ: Возвращаться на ЧМ надо только с флагом и гимном Канарейкин: Возвращение сборной России завязано на СВО Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 23 Мая
18:45 · Лига Европы
Хвича поздравил Миранчука с успехом в Лиге Европы
17:49 · Лига Европы
Тарханов оценил вклад Миранчука в победу «Аталанты» в Лиге Европы 1
15:27 · Лига Европы
Гасперини обратился к Хаби Алонсо после крупной победы в финале Лиги Европы
14:40 · Лига Европы
Юран: Победа «Аталанты» над «Байером» — неожиданный результат
14:24 · Лига Европы
Канчельскис считает, что Миранчук заслужил победу в Лиге Европы
14:11 · Лига Европы
Алексей Миранчук показал фото с трофеем после победы в Лиге Европы фото
13:56 · Лига Европы
Денис Попов: «Миранчук внёс свой вклад в успех «Аталанты» эксклюзив
13:07 · Италия. Серия А
Сёмин: «Миранчук причастен к титулу «Аталанты» на все сто процентов»
13:05 · Лига Европы
Каррера: «Миранчук очень помог «Аталанте», у него отличный сезон»
12:30 · Лига Европы
Колыванов: «В этом году Миранчук вырос как игрок»
12:09 · Лига Европы
Сёмин прокомментировал победу «Аталанты» в Лиге Европы
11:39 · Лига Европы
Миранчук стал четвёртым российским игроком, выигрывающим Лигу Европы в составе европейской команды
11:12 · Лига Европы
Кирьяков: «Гасперини стал доверять Миранчуку, это большой плюс»
11:07 · Лига Европы
Кирьяков: «Гасперини за счёт опыта переиграл Алонсо»
10:38 · Лига Европы
Пименов – о Миранчуке: «Хоть и не играл в финале, но медаль Лиги Европы дорогого стоит»
Все новости
Рекомендуем