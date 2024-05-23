Тарханов оценил вклад Миранчука в победу «Аталанты» в Лиге Европы

Вечером среды россиянин Алексей Миранчук и его команда, «Аталанта» из Бергамо завоевали Кубок Лиги Европы. Александр Тарханов, российский футбольный тренер оценил вклад Алексея в триумф бергамасков.

«Он член команды, а каждый член команды вносит вклад в игру. Он же играл во всех играх принимал участие в Лиге Европы. Эту игру он не сыграл, ну а в предыдущих играх он принимал участие», - говорит Тарханов для Vprognoze.ru.

Напомним, что Миранчук сыграл в 40 матчах за «Аталанту» в этом сезоне в рамках всех турниров. В них он забил четыре гола и оформил 12 ассистов. Конкретно в ЛЕ Алексей сыграл в 10 матчах и оформил четыре ассиста.