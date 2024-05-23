Гасперини обратился к Хаби Алонсо после крупной победы в финале Лиги Европы

В среду вечером в Дублине состоялся финальный матч Лиги Европы. «Байер» считался явным фаворитом дуэли, но «Аталанта» смогла победить с крупным счётом 3:0. Таким образом, прервалась невероятная серия «Байера» из 51 матча без поражений.

После игры тренеры команд – Джан Пьеро Гасперини и Хаби Алонсо – тепло поприветствовали друг друга. Камеры зафиксировали слова специалистов, фразы приводит Corriere dello Sport.

«Эта игра не отнимает того, что вы сделали что-то экстраординарное [в этом сезоне]», - сказал Гасперини Алонсо.

«Отличная игра, поздравляю. Вы это заслужили», - сказал Алонсо.