Юран: Победа «Аталанты» над «Байером» — неожиданный результат

Российский тренер Сергей Юран прокомментировал победу «Аталанты» над «Байером» в рамках финального матча Лиги Европы.

Игра завершилась крупной победой коллектива из Бергамо со счетом 3:0. Все три мяча записал в свой актив нападающий Адемола Лукман.

«Неожиданный для меня результат. Нужно отдать должное «Аталанте» — хорошо разобрали соперника», — цитирует Юрана «Чемпионат».

При этом специалист считает, что «Аталанта» заслуженно обыграла «Байер», ведь команда Джан Пьеро Гасперини не оставила шансов сопернику.

Стоит сказать, что для «Аталанты» данный трофей стал первым международным за всю историю клуба.