Канчельскис считает, что Миранчук заслужил победу в Лиге Европы

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал победу «Аталанты» в финальном матче Лиги Европы с «Байером».

Игра между командами завершилась со счетом 3:0. Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук провел весь матч на скамейке запасных.

«Рад за Миранчука. Поздравляю его! Он заслужил эту победу и был частью команды, с чем мы его и поздравляем», — приводит слова Канчельскиса «Чемпионат».

Стоит сказать, что для Миранчука этот трофей стал уже шестым в карьере. Ранее в составе «Локомотива» хавбек был чемпионом России, три раза выиграл Кубка России, а также стал обладателем Суперкубка страны.