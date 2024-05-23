Алексей Миранчук показал фото с трофеем после победы в Лиге Европы

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук опубликовал фото в социальных сетях фото с трофеем после победы в Лиге Европы над «Байером» (3:0).

Публикацию Миранчук подписал: «Я всё ещё сплю?»

Алексей не участвовал в финальном матче против «Байера». Однако в Лиге Европы полузащитник сыграл 10 матчей в сезоне-2023/24, в которых отдал четыре результативные передачи.

«Аталанта» за Суперкубок УЕФА сыграет с победителем Лиги чемпионов. В финале турнира «Реал» сыграет против дортмундской «Боруссии». Игра состоится 1 июня.