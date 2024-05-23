Денис Попов: «Миранчук внёс свой вклад в успех «Аталанты»

Бывший нападающий московского ЦСКА Денис Попов в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил финал Лиги Европы, где итальянская «Аталанта» разгромила немецкий «Байер» из Леверкузена со счётом 3:0.

- «Аталанта» провела сумасшедший матч. Тотальный прессинг на протяжении практически 90 минут и индивидуальное исполнительское мастерство Лукмана. Наверно, без шансов для «Байера», к которому пришла физическая усталость, но не только она, а ещё и эмоциональное переутомление. Всё выиграть невозможно. И я бы больше отметил именно «Аталанту». Несмотря на проигрыш неделю назад финала Кубка Италии, она сумела быстро восстановиться и морально перестроиться, чтобы выдать такой матч в финале Лиги Европы и впервые завоевать еврокубок. Ну а финал Кубка страны теперь будет у «Байера» уже в ближайшую субботу. Посмотрим, насколько они смогут перестроиться и восстановиться.

- Почему Алексея Миранчука так и не выпустили на поле в финале Лиги Европы?

- «Аталанта» играла здорово тем составом, который появился со старта. Замены по ходу игры были произведены по ситуации. Помощь Миранчука в этой игре не понадобилась, но он внёс свой вклад в успех «Аталанты» на протяжении всего турнира, поэтому поздравим его, – сказал Попов.

У «Аталанты» в этом сезоне остаются ещё два матча в чемпионате Италии. Против «Торино» и «Фиорентины».