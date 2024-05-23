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Лига Европы

Каррера: «Миранчук очень помог «Аталанте», у него отличный сезон»

23 Мая 2024 • 13:05 Комментировать

Итальянский тренер Массимо Каррера, ранее поработавший в московском «Спартаке», высказался о победе «Аталанты» в финале Лиги Европы. Бергамаски одолели немецкий «Байер» со счетом 3:0.

«Я счастлив за «Аталанту». Они заслужили этот трофей, Гасперини его заслужил. Прекрасная команда. Миранчук очень помог команде, у Алексея отличный сезон», - передает слова специалиста «Советский спорт».

В прошедшем розыгрыше Лиги Европы Миранчук провел десять поединков, в которых записал на свой счет три результативные передачи. Стоит отметить, что «Аталанта» нанесла «Байеру» первое поражение в сезоне-2023/2024.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Массимо Каррера Алексей Миранчук Байер ещё теги
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