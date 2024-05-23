Каррера: «Миранчук очень помог «Аталанте», у него отличный сезон»

Итальянский тренер Массимо Каррера, ранее поработавший в московском «Спартаке», высказался о победе «Аталанты» в финале Лиги Европы. Бергамаски одолели немецкий «Байер» со счетом 3:0.

«Я счастлив за «Аталанту». Они заслужили этот трофей, Гасперини его заслужил. Прекрасная команда. Миранчук очень помог команде, у Алексея отличный сезон», - передает слова специалиста «Советский спорт».

В прошедшем розыгрыше Лиги Европы Миранчук провел десять поединков, в которых записал на свой счет три результативные передачи. Стоит отметить, что «Аталанта» нанесла «Байеру» первое поражение в сезоне-2023/2024.