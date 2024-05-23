Колыванов: «В этом году Миранчук вырос как игрок»

Футбольный тренер Игорь Колыванов в разговоре с журналистами поделился мнением о победе «Аталанты» в финале Лиги Европы.

«Футбольный бог наградил не только Лешу, но и Бергамо. В этом году Миранчук однозначно прибавил. Он точно вырос как игрок», - приводятся слова эксперта на страницах «Спорт-Экспресса».

Финальный матч Лиги Европы между «Аталантой» и «Байером» состоялся на стадионе в Дублине (Ирландия). Встреча завершилась победой итальянского коллектива со счетом 3:0. Три мяча в составе бергамасков забил Лукман. Алексей Миранчук провел все встречу на скамейке запасных.