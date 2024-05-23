Сёмин прокомментировал победу «Аталанты» в Лиге Европы

Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о триумфе «Аталанты» в Лиге Европы. В решающем матче итальянский клуб уверенно одолел «Байер».

«Лешу поздравляем с победой в Лиге Европы! Большой, очень большой титул. Алексей провел достаточное количество матчей. Этот сезон один из удачных в его карьере», - передает слова специалиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, что финальный поединок Лиги Европы между «Аталантой» и «Байером» состоялся в Дублине 22 мая. Бергамаски отпраздновали крупную победу над леверкузенцами со счетом 3:0. Хет-трик себе в актив записал Лукман.