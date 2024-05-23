Миранчук стал четвёртым российским игроком, выигрывающим Лигу Европы в составе европейской команды

В среду «Аталанта» не оставила шансов «Байеру» в финале Лиги Европы, обыграв немецкий клуб со счётом 3:0.

Российский полузащитник Алексей Миранчук стал четвёртым российским игроком, который завоевал трофей, играя за европейский клуб.

Ранее Дмитрий Аленичев выигрывал Кубок УЕФА с «Порту» в 2003 году, в сезоне-2006/07 в составе «Севильи» трофей выиграл Александр Кержаков и Денис Черышев в составе той же команды стал победителем уже нового названия турнира Лиги Европы в сезоне-2013/14.

Стоит отметить, что Кубок УЕФА выигрывали и российские команды: ЦСКА и «Зенит» в 2005 году и 2008 соответственно.