Кирьяков: «Гасперини стал доверять Миранчуку, это большой плюс»

Сергей Кирьяков, в прошлом игрок национальной сборной России, высказался о полузащитнике итальянской «Аталанты» Алексее Миранчуке.

- Миранчук больше стал получать игрового времени в «Аталанте». Это говорит о том, что Гасперини стал ему доверять. Это большой плюс, - передаёт слова Кирьякова «Чемпионат».

Также Кирьяков отметил, что Миранчуку в следующем сезоне нужно постараться стать основным игроком «Аталанты».

Миранчук является игроком клуба из Бергамо с 2020 года. Вчера итальянский коллектив в Дублине разгромил «Байер» (3:0) в финальном матче Лиги Европы, Миранчук всю игру провёл на скамейке запасных. Всего в этом еврокубковом сезоне Миранчук провёл 10 матчей и сделал четыре результативные передачи. Контракт игрока с «Аталантой» действует до 2025 года.