Кирьяков: «Гасперини за счёт опыта переиграл Алонсо»

«Не ожидал таких результатов от «Аталанты». Это говорит о том, что Гасперини за счёт опыта переиграл Алонсо. Он грамотно построил игру. Один игрок «Аталанты» сделал результат и сыграл матч жизни», - приводятся слова Кирьякова на страницах «Чемпионата».