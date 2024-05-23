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Лига Европы

Кирьяков: «Гасперини за счёт опыта переиграл Алонсо»

23 Мая 2024 • 11:07 Комментировать

Российский специалист Сергей Кирьяков поделился мнением о победе «Аталанты» в Лиге Европы. В финальном матче еврокубка бергамаски переиграли леверкузенский «Байер».

«Не ожидал таких результатов от «Аталанты». Это говорит о том, что Гасперини за счёт опыта переиграл Алонсо. Он грамотно построил игру. Один игрок «Аталанты» сделал результат и сыграл матч жизни», - приводятся слова Кирьякова на страницах «Чемпионата».

Напомним, что финальный поединок завершился уверенной победой «Аталанты» со счетом 3:0. Тремя голами в составе итальянского коллектива отметился Лукман.

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