Кирьяков: «Гасперини за счёт опыта переиграл Алонсо»

Российский специалист Сергей Кирьяков поделился мнением о победе «Аталанты» в Лиге Европы. В финальном матче еврокубка бергамаски переиграли леверкузенский «Байер».
«Не ожидал таких результатов от «Аталанты». Это говорит о том, что Гасперини за счёт опыта переиграл Алонсо. Он грамотно построил игру. Один игрок «Аталанты» сделал результат и сыграл матч жизни», - приводятся слова Кирьякова на страницах «Чемпионата».
Напомним, что финальный поединок завершился уверенной победой «Аталанты» со счетом 3:0. Тремя голами в составе итальянского коллектива отметился Лукман.
Бан пользователя