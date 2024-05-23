Пименов – о Миранчуке: «Хоть и не играл в финале, но медаль Лиги Европы дорогого стоит»

Руслан Пименов, в прошлом известный российский футболист, дал свой комментарий после победы «Аталанты» над «Байером».

Финальный матч Лиги Европы состоялся в среду и завершился со счётом 3:0 в пользу итальянского коллектива, за который выступает российский полузащитник Алексей Миранчук.

- Рады за Миранчука! Хоть и не играл в финале, но медаль Лиги Европы дорогого стоит. Не обидно, что он не вышел, потому что были более заслуженные люди, - цитирует Пименова «Чемпионат».

Алексей выступает за клуб из Бергамо с 2020 года. В этом 28-летний игрок провёл во всех турнирах за «Аталанту» 40 матчей, в которых четыре раза поразил ворота соперников и сделал 12 результативных передач на партнёров. Трансферная стоимость Миранчука оценивается в девять миллионов евро.