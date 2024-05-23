Булыкин: «У «Байера» не было шансов»

Экс-футболист сборной России, а ныне эксперт Дмитрий Булыкин высказался об уверенной победе «Аталанты» над леверкузенским «Байером» в финале Лиги Европы. Бергамаски одолели «фармацевтов» со счетом 3:0. Хет-триком отметился Лукман.
«Матч получился с тотальным преимуществом «Аталанты». Я даже не помню моментов у Леверкузена. «Аталанта» здорово и четко сыграла, Лукман сделал эту игру. У «Байера» не было шансов», - передает слова Булыкина «Спорт-Экспресс».
Стоит отметить, что российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук весь финальный поединок провел в запасе.
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