Булыкин: «У «Байера» не было шансов»

«Матч получился с тотальным преимуществом «Аталанты». Я даже не помню моментов у Леверкузена. «Аталанта» здорово и четко сыграла, Лукман сделал эту игру. У «Байера» не было шансов», - передает слова Булыкина «Спорт-Экспресс».