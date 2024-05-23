Капелло: «Гасперини и команда заслужили этот трофей»

Известный итальянский специалист Фабио Капелло, поработавший в сборной России, высказался о триумфе «Аталанты» в Лиге Европы. В финальном поединке бергамаски одолели леверкузенский «Байер».

«Поздравляю «Аталанту». Гасперини и команда заслужили этот трофей. Они смогли добиться результата за счет высокой скорости, прессинга и внимательности. Лукман - лучший игрок финала», - передает слова наставника «Спорт-Экспресс».

Напомним, что финальный матч Лиги Европы состоялся на стадионе в Дублине 22 мая. Встреча завершилась уверенной победой «Аталанты» со счетом 3:0. Все три гола в составе бергамасков забил Лукман.