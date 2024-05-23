«Локомотив» поздравил Миранчука с победой в Лиге Европы

Пресс-служба московского «Локомотива» поздравила полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука с победой в Лиге Европы. В решающем поединке итальянцы уверенно одолели леверкузенский «Байер».

«Алексей Миранчук - победитель Лиги Европы в составе «Аталанты»! Первый европейский трофей! Поздравляем Лёшу», - говорится в публикации «железнодорожников».

Напомним, что финальное противостояние Лиги Европы состоялось в Дублине. Встреча завершилась победой «Аталанты» со счетом 3:0. Хет-триком в составе бергамасков отметился Лукман. Миранчук в финальной встрече на поле не появился.