Мостовой: «Кошмарный финал для «Байера», тихий ужас»

Экс-футболист московского «Спартака», а ныне эксперт Александр Мостовой поделился впечатлениями от финального матча Лиги Европы между «Аталантой» и леверкузенским «Байером».

«Отличный футбол. Я и от «Байера» такого не ожидал, и от «Атланты». Это банальная история, любая серия заканчивается. Кошмарный финал для «Байера», это тихий ужас», - передает слова Александра «Чемпионат».

Напомним, что финальная встреча Лиги Европы состоялась на стадионе в Дублине 22 мая. «Байер» потерпел крупное поражение от «Аталанты» со счетом 0:3. Стоит отметить, что это первое фиаско подопечных Хаби Алонсо в нынешнем сезоне.