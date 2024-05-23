Мостовой: «Миранчук заслужил трофей Лиги Европы»

Экс-футболист сборной России и испанской «Сельты» Александр Мостовой оценил выступление полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в завершившемся розыгрыше Лиги Европы.

«Миранчук заслужил трофей. Да, не вышел в финале, но он играл в турнире, приносил результат. Алексей абсолютно заслужил этот трофей», - передает слова Мостового «Чемпионат».

Напомним, что в финальном поединке Лиги Европы «Аталанте» противостоял леверкузенский «Байер». Итальянский коллектив отпраздновал уверенную победу со счетом 3:0. Тремя голами в составе бергамасков отметился Лукман.

В минувшем розыгрыше еврокубка Миранчук провел десять матчей и сделал три голевые передачи.