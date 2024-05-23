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Лига Европы

Мостовой: «Миранчук заслужил трофей Лиги Европы»

23 Мая 2024 • 08:47 Комментировать (1)

Экс-футболист сборной России и испанской «Сельты» Александр Мостовой оценил выступление полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в завершившемся розыгрыше Лиги Европы.

«Миранчук заслужил трофей. Да, не вышел в финале, но он играл в турнире, приносил результат. Алексей абсолютно заслужил этот трофей», - передает слова Мостового «Чемпионат».

Напомним, что в финальном поединке Лиги Европы «Аталанте» противостоял леверкузенский «Байер». Итальянский коллектив отпраздновал уверенную победу со счетом 3:0. Тремя голами в составе бергамасков отметился Лукман.

В минувшем розыгрыше еврокубка Миранчук провел десять матчей и сделал три голевые передачи.

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Комментарии (1) Все комментарии
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Cruyff
23 Мая 2024 в 09:01
чем заслужил???посмотрев матч я лично ещё раз убедился в правоте тренера не часто выпускать Миранчука во вчерашней игре это было отчётливо видно прессинг прессинг Аталанты вот их залог победы Миранчук просто не смог бы играть в такой интенсивный футбол он физически и по-русски не готов к такой игре не играют так у нас и он не привык к такой игре поэтому Миранчук даже не запасной а второй запасной и это не его вина так его учили у нас
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