Камоцци: «Аталанта» провела невероятный матч и заслужила победу»

Футбольный функционер Франко Камоцци поделился мнением о победе «Аталанты» над леверкузенским «Байером» в финале Лиги Европы.

«Аталанта» провела невероятный матч и заслужила победу. Жаль, что Миранчук не сыграл в финале Лиги Европы, но самое главное - это результат клуба. И они победили», - передает слова Камоцци «Чемпионат».

Напомним, что финальный поединок Лиги Европы состоялся на стадионе в Дублине и завершился победой «Аталанты» со счетом 3:0. Хет-триком в составе итальянского коллектива отметился Лукман. Стоит отметить, что «Аталанта» нанесла леверкузенскому клубу первое поражение в текущем сезоне.