Сборная России отреагировала на победу Миранчука в Лиге Европы

Пресс-служба сборной России прокомментировал победу «Аталанты», за которую выступает полузащитник Алексей Миранчук, в финале Лиги Европы. В решающем матче еврокубка итальянцы уверенно одолели немецкий «Байер» со счетом 3:0. Хет-трик оформил Лукман.

«Миранчук - победитель Лиги Европы! «Аталанта» разгромила «Байер» - 3:0!» - говорится в публикации национальной команды.

Напомним, что Алексей был включен в заявку на финал, однако на поле не появился. В минувшем розыгрыше Лиги Европы российский полузащитник провел десять поединков, в которых отметился тремя результативными передачами.