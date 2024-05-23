Черчесов отреагировал на победу Миранчука в Лиге Европы

«Рад за Лёшу, да и команда хорошо играла. Победа есть победа. Кто-то больше вносит вклад в игре, кто-то меньше, но разделять нельзя. Миранчук - заслуженный обладатель трофея», - передает слова специалиста «Чемпионат».