Черчесов отреагировал на победу Миранчука в Лиге Европы

Экс-главный тренер национальной сборной России и венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов отреагировал на завоевание полузащитником «Аталанты» Алексеем Миранчуком трофея Лиги Европы.
«Рад за Лёшу, да и команда хорошо играла. Победа есть победа. Кто-то больше вносит вклад в игре, кто-то меньше, но разделять нельзя. Миранчук - заслуженный обладатель трофея», - передает слова специалиста «Чемпионат».
Напомним, что финал Лиги Европы между «Аталантой» и «Байером» состоялся в Дублине 22 мая. Итальянский коллектив отпраздновал уверенную победу над «фармацевтами» со счетом 3:0.
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