Губерниев эмоционально обратился к Миранчуку

Популярный комментатор Дмитрий Губерниев обратился к полузащитнику «Аталанты» Алексею Миранчуку после победы в финале Лиги Европы над леверкузенским «Байером».

«Поднял, молодец Миранчук! Хорошая, надёжная игра в финале! Ну, точнее на подступах к нему… Преодолевал! От души поздравляю нашего футболиста! Заслужил!» - гласит сообщение Губерниева в социальных сетях.

Напомним, что финальный матч между «Аталантой» и «Байером» завершился крупной победой итальянского клуба со счетом 3:0. Все три гола в составе победителей забил Лукман. Миранчук стал первым российским игроком с 2016 года, выигравшим еврокубок.