Руджери: «Особый вечер»

Итальянская «Аталанта» выиграла в финальном матче Лиги Европы у леверкузенского «Байера», и своими чувствами в связи с победой поделился Маттео Руджери. Защитник «Аталанты» считает, что эта победа стала на данный момент венцом его карьеры - и поблагодарил всех, кто помог ему добраться до нынешних высот:

- Прекрасный вечер для всех нас. Я хочу поблагодарить тренера команды, да и вообще, всех тренеров в своей карьере. Гасперини и семья Перкасси всегда верили в меня. Я стараюсь делать всё, что в моих силах, - цитирует слова игрока calcioatalanta.it.

Это второй трофей в истории «Аталанты» после победы в Кубке Италии в 1963 году.