​Де Рон: «Нет слов, чтобы описать свои чувства»

Мартен де Рон не смог сыграть из-за травмы в финальном матче Лиги Европы, в котором его клуб «Аталанта» триумфально разгромил «Байер». Но бельгийский футболист поддерживал коллег по команде со скамейки запасных, а после игры одним из первых поведал о своих впечатлениях:

- Нет слов, чтобы писать эти чувства. Путь в финал был очень нервным, но сам финальный матч получился великолепным. Мы заслужили победу, это очевидно. Я уверен, что в Бергамо будет славный праздник на три дня, - цитирует слова футболиста calcioatalanta.it.

Это второй трофей в истории «Аталанты» после победы в Кубке Италии в 1963 году.