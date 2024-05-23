​Маккойст: «Тактический мастер-класс от Гасперини»

Леверкузенский «Байер» провёл прекрасный сезон и всё ещё может выиграть Кубок Германии, но в среду команда Хаби Алонсо была вынуждена уступить по всем статьям итальянской «Аталанте» в финале Лиги Европы.

Бывший полузащитник шотландского «Глазго Рейнджерс» и соответствующей сборной, автор гола в ворота сборной СНГ на Евро-1992, Алли Маккойст, поделился своими впечатлениями от просмотренного финала:

- Какое выступление! Все 90 минут. Это тактический мастер-класс от Гасперини, он поставил своим игрокам конкретную задачу и они её выполнили. Лукман - футболист матча, три отличных гола, которые мы ещё долго будем вспоминать, - цитирует слова Маккойста BBC Sport.