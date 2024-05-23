​Андрих: «Очень трудно принять это поражение»

Леверкузенский «Байер» провёл прекрасный сезон и всё ещё может выиграть Кубок Германии, но в среду команда Хаби Алонсо была вынуждена уступить по всем статьям итальянской «Аталанте» в финале Лиги Европы. Роберт Андрих, полузащитник команды, не стал скрывать своего разочарования - принять поражение, по его словам, крайне трудно:

- Я понимаю, что любые серии прерываются, но хотелось бы проиграть не в такой важной игре. Но надо быть честными - соперник сыграл лучше нас. Нам остаётся только поздравить игроков «Аталанты», они сегодня точно заслуживали этого больше нас, - цитирует слова Андриха BBC Sport.