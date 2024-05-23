Джака: «Мои комплименты «Аталанте»

Леверкузенский «Байер» провёл прекрасный сезон и всё ещё может выиграть Кубок Германии, но в среду команда Хаби Алонсо была вынуждена уступить по всем статьям итальянской «Аталанте» в финале Лиги Европы. Швейцарский косовар в составе «Байера», Гранит Джака, прокомментировал неудачу:

- Честно говоря, дело не в беспроигрышной серии. Дело в самой игре, которую мы проиграли. Таков футбол. С «Аталантой» было понятно, что будет непросто. Мои поздравления им - цитирует слова Гранита Джаки BBC Sport.

Уже в субботу «Байеру» предстоит сыграть финал Кубка Германии с «Кайзерслаутерном».