​Пашалич: «Мы стёрли три проигранных финала»

Итальянская «Аталанта» стала победителем Лиги Европы, принеся радость в Бергамо. В финальном матче клуб Джан Пьеро Гасперини оставил не у дел леверкузенский «Байер». Итоги матча прокомментировал ветеран «Аталанты» Марио Пашалич.

- Мы проиграли три финала, но сейчас смогли стереть все их. Важно, что победили, причём обыграли клуб, который не проигрывал 51 матч. Мы верили в себя, но счёт 3:0 просто сумасшедший. Мы очень счастливы, - цитирует слова Пашалича calcioatalanta.it.

Это второй трофей в истории «Аталанты», первый был добыт полвека тому назад - это был Кубок Италии в 1963 году.