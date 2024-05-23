Хаби Алонсо прокомментировал поражение «Байера» в финале Лиги Европы

Главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо рассказал, что думает о проигранном финале Лиги Европы против «Аталанты» (0:3).

Коллектив Джан Пьеро Гасперини не только лишил «фармацевтов» возможности оформить требл, но и остановил невероятную беспроигрышную серию соперников, достигшую 51 матча.

«Сегодня «Аталанта» была сильнее. Это результат отличной работы, проделанной Гасперини, и я желаю ему всего наилучшего в будущем.

Это больно, но мы должны учиться на ошибках. То, чего мы достигли, – это нечто исключительное, нам есть чем гордиться. К сожалению, сегодня мы все, включая меня, не показали свой лучший уровень. Мы должны научиться правильно реагировать на неудачи и справляться с болью», – цитирует официальный сайт УЕФА Алонсо.