«Байер» проиграл в пятом финале подряд

«Аталанта» продлила серию неудач леверкузенского «Байера» в финальных матчах.

«Фармацевты» считались очевидными фаворитами решающей битвы за трофей Лиги Европы, но уступили «Аталанте» со счётом 0:3. Для «Байера» это уже пятый кряду проигранный финал кубковых турниров, отмечает The Athletic. В сезоне-2001/02 команда уступила в финале Лиги чемпионов и Кубка Германии, а затем ещё дважды – в 2009 и 2020 году – останавливалась в шаге от триумфа в Кубке страны.

Новая возможность прервать печальную серию у коллектива Хаби Алонсо будет уже 25 мая: леверкузенцы сыграют в финале Кубка Германии с «Кайзерслаутерном».