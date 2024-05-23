Толой: «Мы заслуживали трофей»

Итальянская «Аталанта» стала победителем Лиги Европы, принеся радость в Бергамо. Защитник клуба Рафаэл Толой считает, что его партнёры по команде давно заслуживали победу. Ранее «Аталанта», напомним, проиграла фиал Кубка Италии туринскому «Ювентусу»:

- Мы заслуживали трофей, и это получилось в очень красивом, эффектном стиле. Мы показали всю свою силу. Это победа для нас, но также и для болельщиков, для всего города, который всегда поддерживал нас, - цитирует слова Толоя calcioatalanta.it.

Это второй трофей в истории «Аталанты», первый был добыт полвека тому назад - это был Кубок Италии в 1963 году.