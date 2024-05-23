Адемола Лукман – первый африканец, оформивший дубль или хет-трик в финале еврокубка

Три мяча, которые забил Адемола Лукман, помогли «Аталанте» удачно провести матч против леверкузенского «Байера» - итальянская команда победила со счётом 3:0. Как оказалось, нигерийский футболист стал первым уроженцем Чёрного континента, который забил два и более мячей в финале европейского кубка. Такого не удавалось ранее даже таким грандам, как Джордж Веа, Дидье Дрогба или Мохамед Салах.

Это второй трофей в истории «Аталанты», первый был добыт полвека тому назад - это был Кубок Италии в 1963 году. Теперь есть вероятность, что в Лиге чемпионов сыграют сразу шесть итальянских клубов.