Гасперини: «Не понимаю, когда людей судят по выигранным трофеям»

Рулевой «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини высказался о первом завоёванном трофее в своей карьере.

66-летний специалист начал свой тренерский путь ещё в 90-е годы, однако первый трофей поднял над головой только сейчас – его «Аталанта» выиграла Лигу Европы, одолев в финале «Байер» (3:0).

«Я этого не понимаю [когда кого-то оценивают по выигранным трофеям]. Не думаю, что сейчас я стал лучше, чем был сегодня днём. «Ювентус» выиграл Кубок Италии, «Интер» выиграл скудетто, но «Болонья» тоже добилась триумфа, завоевав путёвку в Лигу чемпионов, а «Лечче» добился своей победы, сохранив прописку в Серии А», – заявил в интервью Sky Sport Гасперини.