Лукман: «Мы сделали это вместе»

«Аталанта» стала победителем Лиги Европы, неожиданно крупно переиграв в финале второго по престижу турнира в клубном европейском футболе«Байер». Автором хет-трика стал Адемола Лукман, который не скрывал своих чувств после финального свистка:

- Я очень доволен. Мы сделали это все вместе, написали историю и добыли трофей. Спасибо работе тренера. Сейчас время праздновать, - цитирует слова Лукмана calcioatalanta.it.

Это второй трофей в истории клуба, первый был добыт полвека тому назад - это был Кубок Италии в 1963 году. Теперь есть вероятность, что в Лиге чемпионов сыграют сразу шесть итальянских клубов.