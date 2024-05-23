Гасперини: «Аталанта» полностью заслужила победу в Лиге Европы»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился эмоциями после победы над «Байером» в финале Лиги Европы (3:0).

Итальянский коллектив обыграл грозного соперника, не знавшего поражений в предыдущем 51 матче, благодаря хет-трику Адемолы Лукмана.

«Мы вошли в историю, но особого внимания заслуживает то, как именно мы добились этого. Мы прошли «Спортинг», который выиграл чемпионат Португалии, а затем выбили «Ливерпуль», на тот момент лидировавший в Англии. Теперь нам удалось обыграть «Байер», который безоговорочно доминировал в Бундеслиге.

Я должен поблагодарить ребят, их выступление было невероятным. Мы без каких-либо сомнений заслужили победу. Это выдающееся достижение», – сказал в интервью Sky Sport Гасперини.