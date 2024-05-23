Гасперини – самый возрастной тренер, выигравший свой дебютный финал еврокубка

Джан Пьеро Гасперини привёл «Аталанту» к триумфу в Лиге Европы.

В финальной встрече коллективу из Бергамо удалось обыграть «Байер» (3:0), который до сегодняшнего дня не проиграл ни разу за весь сезон. По данным Opta, Гасперини стал самым возрастным в истории тренером (66 лет и 117 дней), выигравшим свой дебютный еврокубковый финал. Примечательно также, что рулевой бергамасков – лишь второй итальянец, победивший в финале Лиги Европы, после Маурицио Сарри.

«Аталанта» стала обладателем еврокубкового трофея впервые в своей истории. Гасперини занимает должность во главе команды с 2016 года.