«Аталанта» впервые выиграла еврокубок – первый трофей клуба за 61 год

«Аталанта» сокрушила леверкузенский «Байер» в финале Лиги Европы (3:0).

Коллектив Хаби Алонсо подходил к решающему матчу с действующей серией из 51 игры без поражений с начала сезона. Это не смутило бергамасков, которые добились исторического триумфа благодаря хет-трику Адемолы Лукмана. Это первая победа «Аталанты» в еврокубке за всю историю, а также первый для клуба трофей с далёкого 1963 года, когда был выигран Кубок Италии.

На пути к финале команде Джан Пьеро Гасперини удалось одолеть «Марсель», «Ливерпуль» и лиссабонский «Спортинг». В группе «Аталанта» финишировала первой, опередив всё тот же «Спортинг», австрийский «Штурм» и польский «Ракув».