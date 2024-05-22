Справились и без Миранчука: «Аталанта» нанесла «Байеру» первое поражение в сезоне и выиграла Лигу Европы!

«Аталанта» и «Байер» сошлись в борьбе за Лигу Европы. Матч за европейский трофей состоялся 22 мая на стадионе «Авива» в Дублине.

Финал Лиги Европы принимала Ирландия, «Авиве» повезло – в решающий матч вышли отличные команды. «Аталанта» Алексея Миранчука разыгралась в 2024 году, а «Байер» вообще катком проходится по всему сезону. Лишний раз не будет перечислять достижения Хаби Алонсо: победа в Бундеслиге, ни одного поражения. «Аталанта» в финале Кубка Италии споткнулась, зато очень уверенно идёт в Серии А в борьбе за Лигу чемпионов. Но сейчас все мысли о других турнирах нужно было оставить – классные «Байер» и «Аталанта» схлестнулись в финале Лиги Европы.

После Кубка Африки приехал очень заряженным и бодрым Адемола Лукман. Приехал и вытеснил из стартового состава Алексея Миранчука, тащившего «Аталанту» в январе, феврале. В финале Лиги Европы Гасперини вновь доверился Лукману. Доверился довольно ожидаемо, а вот раскрылся Адемола неожиданно. Нигериец просто рвал и метал, феноменально перемещался, ускорялся, ускользал от взоров оппонентов.

К середине первого тайма Лукман оформил дубль. Сначала после средненького прострела Дзаппакосты он совершил рывок с левого края, выскочил из-за спины застывшего Паласиоса и пробил в пустой угол – 1:0. А затем уже всё сделал сам: сместился к центру, красивым финтом убрал Станишича и с дуги штрафной площади пробил точно под штангу – 2:0. Чешский голкипер тут не смог спасти, ещё и спровоцировал эту атаку не самым удачным выносом.

А что же грозный «Байер»? Вообще ничего: за первый тайм только слабенький удар Гримальдо в руки Муссо. Прессинг «Аталанты» просто съел атакующие построения Хаби Алонсо. Не зря отреагировал очень показательной заменой сразу после перерыва: вместо защитника Станишича вышел форвард Бонифасе. В середине второго тайма вышли Андрих и Гложек, но ничего эти замены не изменили. Да, «Байер» чаще владел мячом и обозначал давление, но даже одного опасного момента создать не мог.

А вот «Аталанта» провела контрольный выстрел. Скамакка отдал налево, где мяч получил феноменальный Лукман. Адемола лёгким финтом раздёргал Тапсоба, влетел в штрафную площадь под небольшим углом и пробил в дальнюю «девятку» - 3:0. Первый африканский хет-трик в финале еврокубка. Это разгром, разнос, красивая и абсолютно заслуженная победа.

«Байер» потерпел первое поражение в сезоне, зато какое. «Аталанта» до последних секунд даже шанса не давала немцам, выиграв очень уверенно. Алексей Миранчук, к сожалению, на поле так и не появился, но трофей команда добыла и без его усилий в финале.