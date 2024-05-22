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Лига Европы

Справились и без Миранчука: «Аталанта» нанесла «Байеру» первое поражение в сезоне и выиграла Лигу Европы!

22 Мая 2024 • 23:52 Комментировать (17)
Аталанта
3:0
Байер Л
окончен

«Аталанта» и «Байер» сошлись в борьбе за Лигу Европы. Матч за европейский трофей состоялся 22 мая на стадионе «Авива» в Дублине.

Протокол игры  
Аталанта3:0Байер Л
(1:0) Лукман Адемола12'  
(2:0) Лукман Адемола26'  
(3:0) Лукман Адемола76'  
Муссо ХуанДжимсити Берат  22'Хин ИсакКолашинац Сеад 46' (Скальвини Джорджио ( 46') Дзаппакоста Давиде  60' 84' (Туре Эль Билал ( 84') Руджери Маттео 90' (Толой Рафаэл ( 90') Эдерсон ХоноратоКопмейнерс Тëн  70'Де Кетеларе Шарль 57' (Пашалич Марио ( 57') Лукман АдемолаСкамакка Джанлука  35' 84' (Хатебур Ханс ( 84')
Запасные: Миранчук АлексейБаккер МитчелКарнесекки МаркоХольм ЭмильАдопо НдариДе Рон МартенРосси Франческо
Коварж МатейТапсоба Эдмон  67'Та ДжонатанИнкапье ПьероСтанишич Йосип 46' (Бонифасе Виктор ( 46') Гримальдо Алехандро 69' (Гложек Адам ( 69') Паласиос Эсекиэль 68' (Андрих Роберт ( 68'  73') Джака ГранитФримпонг Жереми 81' (Телла Нейтан ( 81') Вирц Флориан  35' 81' (Шик Патрик ( 81') Адли Амин
Запасные: Градецки ЛукашЛомб НикласИглесиас БорхаПуэрта ГуставоХофманн ЙонасАртур IКоссуну Одилон
22 мая. Стадион "Авива" (Дублин).

 

Финал Лиги Европы принимала Ирландия, «Авиве» повезло – в решающий матч вышли отличные команды. «Аталанта» Алексея Миранчука разыгралась в 2024 году, а «Байер» вообще катком проходится по всему сезону. Лишний раз не будет перечислять достижения Хаби Алонсо: победа в Бундеслиге, ни одного поражения. «Аталанта» в финале Кубка Италии споткнулась, зато очень уверенно идёт в Серии А в борьбе за Лигу чемпионов. Но сейчас все мысли о других турнирах нужно было оставить – классные «Байер» и «Аталанта» схлестнулись в финале Лиги Европы.

После Кубка Африки приехал очень заряженным и бодрым Адемола Лукман. Приехал и вытеснил из стартового состава Алексея Миранчука, тащившего «Аталанту» в январе, феврале. В финале Лиги Европы Гасперини вновь доверился Лукману. Доверился довольно ожидаемо, а вот раскрылся Адемола неожиданно. Нигериец просто рвал и метал, феноменально перемещался, ускорялся, ускользал от взоров оппонентов.

К середине первого тайма Лукман оформил дубль. Сначала после средненького прострела Дзаппакосты он совершил рывок с левого края, выскочил из-за спины застывшего Паласиоса и пробил в пустой угол – 1:0. А затем уже всё сделал сам: сместился к центру, красивым финтом убрал Станишича и с дуги штрафной площади пробил точно под штангу – 2:0. Чешский голкипер тут не смог спасти, ещё и спровоцировал эту атаку не самым удачным выносом.

А что же грозный «Байер»? Вообще ничего: за первый тайм только слабенький удар Гримальдо в руки Муссо. Прессинг «Аталанты» просто съел атакующие построения Хаби Алонсо. Не зря отреагировал очень показательной заменой сразу после перерыва: вместо защитника Станишича вышел форвард Бонифасе. В середине второго тайма вышли Андрих и Гложек, но ничего эти замены не изменили. Да, «Байер» чаще владел мячом и обозначал давление, но даже одного опасного момента создать не мог.

А вот «Аталанта» провела контрольный выстрел. Скамакка отдал налево, где мяч получил феноменальный Лукман. Адемола лёгким финтом раздёргал Тапсоба, влетел в штрафную площадь под небольшим углом и пробил в дальнюю «девятку» - 3:0. Первый африканский хет-трик в финале еврокубка. Это разгром, разнос, красивая и абсолютно заслуженная победа.

«Байер» потерпел первое поражение в сезоне, зато какое. «Аталанта» до последних секунд даже шанса не давала немцам, выиграв очень уверенно. Алексей Миранчук, к сожалению, на поле так и не появился, но трофей команда добыла и без его усилий в финале.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Байер

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Комментарии (17) Все комментарии
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CELTIC FROST
23 Мая 2024 в 00:31
Байер удивил. создав всего пару моментов (итальянцы- четыре). Матч был вязок и скучноват. Аталанта и ее темный властелин воспользовались своими шансами и нейтрализовала соперника. Лукман - крут. Гасперини - тоже. Алонсо - учиться далее. Это далеко не первый случай. когда фаворит вылетает в финалах без шансов. Таких примеров куча. Ждем продолжения в ЛЧ?) Поздравления болелам Аталанты и серии А.
Oleg-Chelsea
23 Мая 2024 в 00:42
Селтик, а что он удивил. Байер, это как наш Зенит, ну рубился ты в Германии... А кто там, очень слабая Бавария, а все остальные-то так себе. А вот здесь он и встретился с нормально мотивированной командой. Давайте, честно. Фортануло Алонсо. Он пока слабый тренер и тем более слабый антикризисный менеджер - ничего не поменял в игре, чтобы победить. Но задатки сильные. Ему бы команду послабее, чтобы руку набить. Надо дать ему должное, карьеру начал красиво. Успехов ему. А Гасперини сегодня Бог. Браво, маэстро!!! И верим в Миранчука.
CELTIC FROST
23 Мая 2024 в 00:52
Он, так-то рубился и в той же ЛЕ и проходил там до финала всех, Бавария не так слаба, как ее малюют в силу ее серьезного класса, а Аталанта не так сильна (иначе бы была в сериале на месте лидера). Так что - удивили все. Объективно.
CELTIC FROST
23 Мая 2024 в 00:24
Как же они так - без Миранчука. бедные?) Его фамилию. пожалуй. слышали от привычно несущего лютую пургу Шнякина чаще. чем Лукмана. Казалось. что это Алексей - игрок матча. Но есть нюанс...
Oleg-Chelsea
23 Мая 2024 в 00:16
СУПЕР-МОЛОТКИ!!!! Я верил, молодцы!!!! БРАВО!!!
Манчестерский Иппатий
23 Мая 2024 в 00:10
Миранчука - с наградой! Молодцы макаронники, поставили на место немчуру
sly_Fellow
23 Мая 2024 в 00:07
Просто великолепно! Гасперини вообще отдельный респект, всегда удивлялся как он из средненьких игроков делает механизм. Ведь не так давно феерили в ЛЧ Иличичи Сапаты Госенсы и где они без Гаспа. Тренер отличный, удивительно что топ клубы игнорируют такого спеца. И рисунок игры ставит очень смотрибельный. Браво Аталанта, Браво Гасперини
cabo verde
23 Мая 2024 в 00:05
первое тренерское поражение алонсо
итальяны при всем неумении играть самостоятельно, показывать интересную игру, хороши в игре от соперника, как паразиты - играют от того кто игру ведет
это матч яркий тому пример
для алонсо будет хорошим уроком, жаль что это финал еврокубка
Alex1972
23 Мая 2024 в 00:05
Отличная работа .. 👏
One Live
23 Мая 2024 в 00:03
На матч ТВ мерзкие комментаторы, вернее тупые глоры, готовились дрочить на Байер, а плана Б не было, дилетанты!
TEREX
23 Мая 2024 в 00:03
гаспирини и ево команду..и самаЁ главноя миранчука с трофеем УЕФА..))
Вайнах 06
22 Мая 2024 в 23:58
Браво Гасперини! Аталанта съела Байер на завтрак и не подавилась)
One Live
22 Мая 2024 в 23:58
Красиво, на классе прибили непобедимый Байер!
Серия А наконец - то выиграла ЛЕ с третьей попытки!
Для Аталанты это мега успех, красавцы!
Не зря Ливерпуль выбили из ЛЕ!!!
NOBODY
22 Мая 2024 в 23:59
я когда Аталанта начинала блистать с Гасперини болел за нее в каких-то матчах, пока она не обожглась вроде бы с ПСЖ, причем тогда тоже разом вся "магия" испарилась....а тут вот Байер перегорел
One Live
23 Мая 2024 в 00:01
С ПСЖ было обидное поражение и потом что - то сломалось у них, разборки пошли, лидер ушел! Но справились и в итоге взяли титул! Молодцы!
NOBODY
22 Мая 2024 в 23:57
увы....перегорел Байер, перехвалили....давление.....Байер не показал своей игры ( как я видел с РОмой) даже на 20%......понятно, что Аталанта подготовилась здорово к матчу...Байер же напротив как будто не был заинтересован вообще....процент брака в передачах зашкаливал!!! даже в безобидных ситуациях....креатива и творчества не было совершенно - мало того беспомощная игра, так и вялая и скучная....как будто вдруг разом закончились все идеи у Хаби....финал провален полностью...ну и серия кончилась победная))) можно спокойно выдохнуть ))))
ЯРЫЙ БРЮС
22 Мая 2024 в 23:57
Болел за Байер , Но рад за Леху
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