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Лукман – первый за 49 лет автор хет-трика в финале еврокубка

22 Мая 2024 • 23:49 Комментировать
Аталанта
3:0
Байер Л
окончен

Нападающий «Аталанты» Адемола Лукман трижды огорчил непобедимый до сегодняшнего дня «Байер» в финале Лиги Европы.

26-летний футболист поразил ворота «фармацевтов» на 12-й, 26-й и 75-й минутах. Согласно сведениям Opta, Лукман стал лишь шестым за всю историю автором хет-трика в финале крупного еврокубкового турнира, а также первым с 1975 года – тогда это сделал Юпп Хайнкес, выступавший за «Боруссию» Мёнхенгладбах.

«Байер» не потерпел ни одного поражения за весь сезон до финального поединка Лиги Европы. Коллектив Хаби Алонсо установил европейский беспроигрышный рекорд за всё время с момента основания еврокубков.

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